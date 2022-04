Microsoft bevestigt dat Xbox Series S op 10 november verschijnt

Microsoft heeft bevestigd dat de Xbox Series S op 10 november uitkomt. Eerder bevestigde de fabrikant al de prijs van 299 euro. Vermoedelijk komt de Xbox Series X op dezelfde dag uit, maar daarover rept de fabrikant nog niet.

Microsoft heeft een promotievideo online gezet waarin een aantal specificaties van de Xbox Series S worden vrijgegeven. Diezelfde video lekte dinsdagmiddag al uit, nadat er dinsdagochtend enkele screenshots online waren verschenen. In de video staat dat de Xbox Series S op 10 november beschikbaar is. De prijs van 299 dollar werd eerder al genoemd en Microsoft Nederland bevestigt dat het in Nederland om een adviesprijs van 299 euro gaat.

Volgens het filmpje is de Xbox Series S bedoeld voor gamen in een 1440p-resolutie en haalt de console framerates tot 120fps. Dat zal niet voor alle games gelden en zal ook niet altijd op de hoogste resolutie haalbaar zijn. De Series S kan games upscalen naar een 4k-resolutie.

Over de cpu en gpu in de console zegt Microsoft nog niets. Volgens eerdere geruchten heeft de goedkopere nieuwe Xbox dezelfde octacore-processor als de Series X, maar is de gpu veel minder krachtig. De rekenkracht zou 4 Teraflops bedragen; dat is een derde van de rekenkracht die de gpu in de Series X heeft.

Omdat de Series S gemaakt is voor gamen in lagere resoluties, is ook minder rekenkracht nodig. De nieuwe console heeft wel een snelle ssd, al is die met 512GB kleiner dan de 1TB-versie in de Series X. Ook is de Xbox Series S gebaseerd op dezelfde gpu-architectuur, wat betekent dat er ondersteuning is voor hardwarematige raytracing.

De Xbox Series S is de kleinste Xbox-console tot nu toe. De goedkope next-genconsole heeft geen schijflade; games moeten digitaal aangeschaft worden. Sony komt ook met een versie van de Playstation 5 zonder schijflade, maar de prijs daarvan is nog niet bekend. Die PS5-variant is bovendien net zo krachtig als het model met schijflade.