Microsoft geeft technische presentatie over chip in Xbox Series X

Microsoft heeft op de Hot Chips 2020-conferentie diepgaande technische details getoond over de chip die in de komende Xbox Series X-console zit. Het bedrijf toont onder andere een block diagram van de 7nm-soc die in samenwerking met AMD is ontwikkeld.

De chip in Microsofts nieuwe Xbox-console is 360,4mm² groot en bevat 15,3 miljard transistors. De gpu beslaat het merendeel van het oppervlak. Ook is zichtbaar dat de hardware voor 3d-audio behoorlijk wat ruimte inneemt. In de presentatie benadrukt Microsoft dat de audio-hardware van de Xbox Series X krachtiger is dan de volledige octacore-cpu uit de Xbox One X.

Verder toont Microsoft de opbouw van de gpu tot in detail. Die bestaat uit 26 dubbel uitgevoerde compute units, voor in totaal 52 cu's. De chip heeft 28 cu's, maar er zijn er twee uitgeschakeld om de yields te verbeteren. Volgens Microsoft heeft de chip in de Xbox Series X server class Zen2-cpu-cores. Vermoedelijk heeft dat te maken met de ondersteuning voor ecc-geheugen. Microsoft heeft dat ingebouwd omdat de Xbox Series X-soc ook gebruikt zal worden in servers voor gamestreamingdienst xCloud.

Microsoft noemt ook de piekprestaties van raytracingberekeningen. Daarbij spreekt het bedrijf over 380G/sec ray-box-berekeningen en 95G/sec ray-triangle-berekeningen. Hoe dit zich verhoudt tegenover bijvoorbeeld een GeForce RTX 2080 Ti is onduidelijk, omdat Nvidia dergelijke cijfers niet geeft. Microsoft benadrukt in de presentatie wel dat raytracing iets is voor aanvullende effecten en geen volledige vervangende rendermethode.

In de presentatie zegt Microsoft dat de productiekosten voor de nieuwe chip hoger zijn dan bij eerdere consoles, ondanks dat de afmetingen vergelijkbaar zijn met chips uit eerdere Xbox-consoles. De nieuwe soc heeft veel meer transistors, is veel ingewikkelder om te produceren en daardoor duurder. De chip wordt gemaakt op een verbeterde variant van TSMC's 7nm-procedé, al is volgens AnandTech niet bekend exact welk procedé. TSMC heeft meerdere 7nm-procedés, zoals N7P en N7+.