Studio achter Dishonored stelt Deathloop uit tot tweede kwartaal 2021

Arkane Lyon stelt zijn nieuwe game Deathloop uit tot het tweede kwartaal van volgend jaar. De game had dit najaar moeten verschijnen voor de PlayStation 5 en pc, maar er is meer tijd nodig om de game af te maken. De studio noemt de coronapandemie als reden.

Volgens Arkane Lyon is er meer tijd nodig om de game op het gewenste niveau te krijgen. In een verklaring schrijft de ontwikkelaar dat dit langer duurt dan normaal vanwege de coronapandemie, waardoor veel mensen thuiswerken.

Deathloop werd in juni 2019 aangekondigd tijdens de E3-gamebeurs. In juni dit jaar werden de eerste gameplaybeelden getoond op Sony's PlayStation 5-evenement. Het spel had samen met die console eind dit jaar moeten uitkomen. Deathloop komt ook uit voor pc's en later vermoedelijk naar Xbox-consoles. Het zou gaan om een timed exclusive, die in het eerste jaar na de release alleen voor PlayStation-consoles beschikbaar is.

Het spel is een first-person-shooter in een surrealistische omgeving. Deathloop speelt zich af op het fictieve eiland Blackreef en draait om hoofdrolspeler Colt, die in een tijdloop verzeild geraakt en telkens dezelfde dag opnieuw beleeft. Hij moet zien te ontsnappen uit die tijdloop door doelwitten uit te schakelen.