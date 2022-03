Google Maps krijgt grafische weergave met meer details

Google gaat de grafische weergave van zijn Maps-dienst verbeteren. Daarvoor worden de satellietbeelden gebruikt die ook al beschikbaar zijn op de dienst. Google zet die beelden met een algoritme om in gedetailleerde grafische kaarten.

Naar eigen zeggen gebruikt Google een nieuw algoritme om de bestaande satellietbeelden te interpreteren en om te zetten naar kleuren. Het algoritme analyseert de foto's en probeert zo te bepalen wat er op staat. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld bossen, water, bergen en stranden. Vervolgens zet Google die informatie om in een grafische weergave in de HSV-kleurruimte.

Google toont op zijn blog een aantal voorbeelden van de verbeterde kaarten. Daarop zijn bijvoorbeeld besneeuwde bergtoppen te zien, waardoor de hoogte van bergen beter is in te schatten. Vanaf deze week wordt de verbeterde weergave wereldwijd doorgevoerd. Google zegt dat gebruikers moeten uitzoomen om dat te kunnen zien.

Ook werkt Google aan gedetailleerdere weergave op straatniveau in een aantal steden. Gebruikers moeten door flink in te zoomen exact kunnen zien waar de stoep zich bevindt en waar oversteekplaatsen zijn voor voetgangers. Deze details worden 'de komende maanden' zichtbaar in de weergave van Londen, New York en San Francisco in Google Maps. Later moeten meer steden volgen.