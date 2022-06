Google maakt zijn Maps-app binnenkort weer beschikbaar voor Apple Watch

Google Maps keert binnenkort terug naar de Apple Watch. Na ruim drie jaar komt er weer een app van Googles navigatiedienst beschikbaar voor gebruikers van de smartwatch van Apple. Ook komt er een verbeterde CarPlay Dashboard-integratie.

Google zegt dat de nieuwe app voor de Apple Watch het mogelijk maakt om te navigeren via de auto of de fiets, of te voet of met het openbaar vervoer. Daarmee is de app voor de smartwatch vergelijkbaar met de iOS-versie van Google Maps. Geschatte aankomsttijden en stapsgewijze aanwijzingen naar gewenste, opgeslagen bestemmingen worden ondersteund. Voor andere bestemmingen dienen gebruikers te navigeren vanaf hun smartphone, waarna ze de draad kunnen oppakken op de Apple Watch.

Verder laat Google weten dat gebruikers ook Google Maps kunnen gebruiken in Apples CarPlay Dashboard. Het was al mogelijk om externe navigatie-apps in CarPlay te gebruiken, maar dat ging gepaard met de beperking van een full-screenweergave. Alleen de Apple Maps-navigatiedienst was in combinatie met splitscreenweergave te gebruiken. Sinds de komst van iOS 13.4 is dit veranderd en is de splitscreenoptie ook mogelijk voor navigatie-apps van derden. Dat maakt het mogelijk om bijvoorbeeld het afspelen van muziek te beheren tijdens het navigeren, iets dat binnenkort ook mogelijk zal zijn met Google Maps.

In de komende weken komt de Google Maps-app geleidelijk aan beschikbaar voor gebruikers. Google trok in het voorjaar van 2017 Apple Watch-apps terug uit de App Store.