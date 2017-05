Door Joris Jansen, dinsdag 2 mei 2017 14:39, 30 reacties • Feedback

Apps van Amazon en eBay en bijvoorbeeld Google Maps ondersteunen Apple Watch niet langer. Deze techbedrijven hebben hun apps, zonder dat het is aangekondigd of een toelichting is gegeven, teruggetrokken uit de Apple Watch App Store.

Google zou de ondersteuning voor Google Maps voor het watchOS-besturingssysteem enkele weken geleden hebben gestaakt. Recente updates van de apps van Amazon en eBay maken geen melding van ondersteuning voor Apple Watch. Ook de app van Tripadvisor is verwijderd uit de App Store, wat begin februari al gebeurde.

Dat het staken van de ondersteuning voor Apple Watch goeddeels ongemerkt is gebeurd, is volgens AppleInsider een teken dat de apps niet veel werden gebruikt. De website heeft Google, Amazon en eBay gevraagd te reageren op het verwijderen van ondersteuning voor watchOS, maar heeft nog geen reacties gekregen.

Google heeft bevestigd dat de ondersteuning voor Apple Watch is verwijderd, maar zegt te verwachten dat die in de toekomst terugkeert. Wanneer dat zal plaatsvinden, zegt het bedrijf niet.