Door Paul Hulsebosch, dinsdag 2 mei 2017 13:51, 19 reacties • Feedback

Een Amerikaanse website ontdekte dat Amazon melding maakt van Darksiders III. Volgens de internetwinkel verschijnt de nieuwe editie eind 2018, voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One. De game krijgt met de vrouwelijke Fury een nieuw hoofdpersoon.

Het Amerikaanse Gematsu ontdekte bij Amazon een vermelding van Darksiders III. De webwinkel meldde bovendien de eerste details. Zo lijkt het derde deel uit de serie in Fury een nieuwe hoofdpersoon te krijgen. Ook Fury is een van de Four Horsemen of the Apocalypse, net als War en Death, de hoofdpersonages van de twee voorgaande games.

Fury is een mage die niet alleen magische krachten heeft, maar ook is bewapend met een zweep. Ze probeert in de game de balans tussen goed en kwaad te herstellen. Fury kan bovendien allerlei vormen aannemen. In de verschijningsvormen kan ze verschillend wapentuig hanteren en het geeft de speler meerdere manieren om door levels te bewegen. Fury neemt het op tegen de Seven Deadly Sins en hun onderdanen, bestaande uit magische wezens en gedegenereerde gedrochten.

Net als in de voorgaande games uit de serie zal de speler heen en weer reizen tussen de verschillende delen van de spelwereld, De game zou gemaakt worden in dezelfde opvallende grafische stijl als de eerste twee games uit de serie. De speler blijft niet alleen op aarde, maar maakt ook uitstapjes naar de hemel en de hel. Delen van de spelwereld zijn verwoest door oorlog en overwoekerd door oprukkende natuur. Amazon meldt dat Darksiders III verschijnt voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One. De webwinkel meldt dat de game op 31 december 2018 verschijnt, al lijkt dat eerder een placeholder.

Darksiders III wordt op de markt gebracht door THQ Nordic en gemaakt door het Amerikaanse Gunfire Games. De studio is opgericht door voormalig personeel van Vigil Games, de studio die de twee eerste games uit de serie maakte. Vigil moest de deuren sluiten als gevolg van het faillissement van uitgever THQ in 2013. Na het faillissement van THQ werden de rechten op de serie opgekocht door uitgever Nordic Games, die zichzelf later omdoopte tot THQ Nordic.