dinsdag 2 mei 2017

Uitgever THQ Nordic heeft bevestigd dat Darksiders III in de maak is en dat de game ergens in 2018 uitkomt. De actie-rpg zal verschijnen voor de PlayStation 4, de Xbox One en Windows. Samen met de officiŽle aankondiging is er een trailer online gezet.

De trailer van Darksiders III toont enkel cgi-beelden en nog geen gameplay of andere beelden van de game zelf. Een concrete releasedatum is nog niet bekendgemaakt, de uitgever wil enkel kwijt dat het spel ergens in 2018 uitkomt. Eerder op dinsdag verscheen er al uitgebreide informatie over de game op Amazon. Die informatie blijkt nu te kloppen. De derde game in de Darksiders-reeks krijgt een nieuw hoofdpersoon: Fury. Net als War en Death uit de voorgaande games is zij een van de Four Horsemen of the Apocalypse.

THQ Nordic laat de game maken door de Amerikaanse studio Gunfire Games, omdat daar veel mensen werken die aan de eerste twee delen hebben gewerkt. Lars Wingefors, ceo van uitgever THQ Nordic, zegt in een interview met GamesBeat dat Darksiders II zowel een actie-avonturengame als een rpg was en dat Darksiders III meer 'gefocust' zal zijn. De nieuwe game zal draaien om verkennen, vechten en het verhaal. Het hoofdpersonage is uitgerust met een zweep, waardoor de gevechten heel anders zijn dan die uit de vorige delen, zegt Wingefors.