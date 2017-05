Door Julian Huijbregts, dinsdag 2 mei 2017 19:48, 10 reacties • Feedback

Acer en HP hebben convertible-laptops met Windows 10 S gepresenteerd. Beide merken brengen bestaande modellen opnieuw uit, maar dan voorzien van het op onderwijs gerichte OS en een lagere prijs.

In een persbericht maakt Acer de komst van de TravelMate Spin B1 met Windows 10 S bekend. Op de CES begin dit jaar kondigde de Taiwanese fabrikant de 11,6"-convertible met touchscreen al aan. De versie die met Microsofts nieuwe besturingssysteem voor educatie wordt geleverd heeft een Celeron-processor, 4GB ram en 64GB opslagruimte. De schermresolutie is 1920x1080 pixels en er wordt een stylus meegeleverd.

Volgens The Verge wordt het huidige model van de Spin B1 verkocht voor 399 dollar en is de Windows 10 S-versie met 299 dollar flink goedkoper. Het is echter niet duidelijk of de duurdere versie ook dezelfde specificaties heeft. Acer kondigde de laptop begin dit jaar aan met verschillende configuraties.

HP komt met een Windows 10 S-versie van zijn ProBook x360 Education Edition. HP introduceerde die valbestendige convertible in december vorig jaar. Het verstevigde model heeft een omklapbaar 11,6"-scherm met een resolutie van 1366x768 pixels. Net als in de Acer bestaat de hardware verder uit een Celeron-processor, 4GB ram en 64GB opslagruimte. Het model met de reguliere versie van Windows 10 werd in de VS uitgebracht voor 329 dollar, de nieuwe Windows 10 S-variant kost 299 dollar.

Of en wanneer de Windows 10 S-laptops van Acer en HP naar de Benelux komen is nog niet bekend. Ook merken als Asus, Dell, Toshiba, Samsung en Fujitsu komen volgens Microsoft met laptops met het nieuwe OS, maar hebben daarover zelf nog geen details bekendgemaakt.

Microsoft presenteerde dinsdagmiddag zijn nieuwe besturingssysteem dat de concurrentie aan moet gaan met Chrome OS. Zelf presenteerde Microsoft de Surface Laptop met snellere hardware. Dat model komt in juni beschikbaar voor een prijs vanaf 1149 euro.