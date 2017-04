Door Sander van Voorst, vrijdag 21 april 2017 18:50, 17 reacties • Feedback

Er is een intern Microsoft-document online verschenen, dat de minimumspecs weergeeft voor laptops die Windows 10 Cloud moeten draaien. Het is de verwachting dat Microsoft het besturingssysteem begin mei onthult in een op onderwijs gericht evenement.

Windows Central, dat het document publiceert, schrijft dat het besturingssysteem mogelijk de naam Windows 10 S draagt en dat het moet draaien op Chromebook-achtige apparaten. Met de introductie van deze 'cloudbooks' zou Microsoft dan ook de concurrentie willen aangaan met Chromebooks. Uit de documentatie is op te maken dat het bedrijf zich daarbij onder andere richt op studenten.

De minimumspecificaties voor een Windows 10 Cloud-apparaat zijn volgens Microsoft een quadcoreprocessor, waarbij het minimaal moet gaan om een Celeron-type. Daarnaast is 4GB aan werkgeheugen vereist in combinatie met 32GB opslag, of 64GB bij een 64bit-systeem. De accu moet minimaal een 40wattuurexemplaar zijn en het apparaat moet beschikken over een ssd of emmc-opslag.

In het document maakt Microsoft zelf een vergelijking met Chromebooks en stelt het enkele benchmarks op. Daarbij is te zien dat de Chromebooks in veel categorieën beter presteren. Het lijkt er in ieder geval op dat de accu in beide gevallen een dag mee moet kunnen gaan en dat er kleine verschillen zijn als het gaat om inlog- en opstarttijden. Dat Microsoft nadruk legt op de accuduur, moet volgens Windows Central blijken uit de toevoeging van power throttling aan de laatste Insider-versie van Windows 10.

Het Microsoft-evenement, dat onderwijs als thema heeft, staat gepland op 2 mei in New York. Het is mogelijk dat dan de presentatie van de nieuwe Windows-versie plaatsvindt, waarvan eerder al een vroege build opdook.

Afbeelding via Windows Central