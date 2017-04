Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 18 april 2017 21:43, 3 reacties • Feedback

Microsoft heeft functionaliteit aan zijn laatste Insider-versie van Windows 10 toegevoegd die de cpu in zijn zuinigste stand zet wat betreft het draaien van achtergrondprocessen. De functie werkt voorlopig alleen in combinatie met processors vanaf Intels Skylake-generatie.

De functie is bedoeld om te voorkomen dat apps die op de achtergrond draaien nog langer een grote impact op de accuduur kunnen hebben. Power Throttling detecteert volgens Microsoft automatisch welke apps belangrijk zijn voor de gebruiker. Dit wordt onder andere afgeleid van de interactie.

Met een Power Slider kan de gebruiker aangeven hoe agressief de throttlingmodus te werk moet gaan: standaard staat deze op recommended, maar met Battery Saver laat de functie de cpu nog zuiniger werken, terwijl bij 'Best Perfornance' geen throttling toegepast wordt. Ook kunnen afzonderlijke apps uitgesloten worden van de functie.

Volgens Microsoft werkt Power Throttling in combinatie met de Speed Shift-techniek die Intel met de Skylake-generatie introduceerde, maar het softwarebedrijf werkt eraan om ook ondersteuning voor andere processors toe te voegen. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat de functie compleet afhankelijk is van Speed Shift: die functie is bedoeld om korte werklasten zo snel mogelijk af te laten ronden door de cpu, met verbeteringen op gebied van verbruik als bijkomstigheid.

De brede beschikbaarheid volgt waarschijnlijk bij de komst van de Redstone 3-update van Windows 10 later dit jaar.