Ontwikkelaar Blizzard heeft op zijn website bekendgemaakt dat het originele Starcraft en het uitbreidingspakket Starcrtaft: Brood War vanaf woensdag gratis zijn te downloaden. Het origineel en de uitbreiding zijn zowel voor de pc als voor de mac te downloaden.

Blizzard brengt de gratis download uit met patch 1.18. Deze patch brengt een aantal vernieuwingen met zich mee, zoals de mogelijkheid om te wisselen tussen fullscreen-weergave en een windowed modus. Ook zou de patch de ondersteuning voor Windows 7, 8.1 en 10 verbeteren. Daarnaast is de game speelbaar op OS X 10.11, een bèta-versie van het besturingssysteem voor mac-systemen die onder meer snelheidsverbeteringen en Split View met zich meebrengt. Blizzard heeft ook een toeschouwermodus, autosaves, een verbeterd anticheat-systeem en een verbeterde layout van de interface doorgevoerd.

Het gratis beschikbaar maken van het originele Starcraft, dat in 1998 uitkwam en in 2010 met Starcraft II een opvolger kreeg, heeft te maken met de komst van Starcraft Remastered. Met deze opgepoetste versie krijg het originele Starcraft een flink grafische update en is er ondersteuning voor maximaal 4k-resolutie. Op grafisch gebied zijn alle sprites, de tweedimensionale afbeeldingen waaruit de hele game is opgebouwd, opnieuw gecreëerd in een hogere resolutie.

Inhoudelijk is de game compleet en grotendeels ongewijzigd. De campages voor de Terran, Zerg en Protoss zijn aanwezig en de Brood War-inhoud is er ook. Volgens Blizzard kunnen bezitters van het originele Starcraft en de remaster online tegen elkaar spelen. De remaster moet deze zomer uitkomen.