Blizzard gaat grote veranderingen doorvoeren in multiplayer van StarCraft II

Blizzard is van plan om ingrijpende veranderingen in de multiplayer van StarCraft II door te voeren. Een aantal units krijgt nieuwe mogelijkheden. De meest ingrijpende wijziging is het voornemen om de Protoss-unit Mothership Core in zijn geheel te verwijderen.

Het weghalen van de Mothership Core is volgens Blizzard experimenteel en riskant. Deze wijziging zal dan ook uitgebreid worden getest. Het bedrijf zegt nauwlettend in de gaten te houden hoe het spel hierdoor verandert tijdens de testfase.

Met het schrappen van de Mothership Core hoopt Blizzard te bereiken dat het verdedigen van een Protoss-basis eenvoudiger wordt tijdens het begin van een match. De verdedigende taak wordt overgenomen door de Nexus zelf, het gebouw dat het hart vormt van elke Protoss-basis. De huidige Mothership Core is een bewegende verdedigende unit en door die weg te nemen zal de gameplay ingrijpend wijzigen. Er hoeft voortaan geen aparte eenheid meer gebouwd te worden om de basis te verdedigen. Ter compensatie wil de ontwikkelaar onder andere de Stalker aanpassen; deze unit krijgt een lagere attack rate, maar zal meer damage doen per schot.

Verder gaat Blizzard tal van balansaanpassingen en veranderingen uitvoeren bij units van de drie fracties in de game: de Terran, Protoss en Zerg. Een uitgebreide omschrijving van alle wijzigingen is gepubliceerd in een blog. Het doel van Blizzard is om met de wijzigingen sommige units die weinig gebruikt worden, meer nut te geven en de multiplayer van StarCraft II in zijn geheel beter te maken. Ook de economie van de game wordt iets aangepast, in de hoop dat daarmee spelers die achterstaan in een match, meer kans hebben om terug te komen. De wijzigingen zijn al actief op de testserver van StarCraft II Multiplayer. Blizzard is van plan om na tests de definitieve wijzigingen door te voeren als het toernooiseizoen afloopt in november.