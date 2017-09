Blizzard werkt aan strategische mmo-game voor smartphones

Blizzard Entertainment werkt aan een massive multiplayer online real time strategy-spel. Dat blijkt uit vacatures van de studio. Het gaat om een nog niet aangekondigd project, mogelijk betreft het een mobiele Warcraft-game.

Blizzard zoekt onder andere een senior client engineer, een lead artist en een environment artist voor het project. In de vacatureteksten staat dat het gaat om een nog niet aangekondigd mmo-rts-project voor mobiel. De vacatures werden opgemerkt door een gebruiker van het Neogaf-forum.

Details over de game zijn nog niet bekend, maar het is aannemelijk dat Blizzard een van zijn bestaande rts-games naar smartphones en tablets brengt in een nieuwe mmo-vorm. De poster op Neogaf merkt op dat Blizzard in mei al een vacature online had staan waarin gesproken wordt over een mobiele game met een referentie naar Warcraft.

Uit de nieuwe vacatures blijkt dat de game gemaakt wordt met de Unity-engine. Die engine gebruikte Blizzard ook voor Heartstone, dat is tot nu toe de enige game die het bedrijf uitbracht voor smartphones en tablets. Het is nog niet duidelijk of en zo ja wanneer Blizzard het project officieel zal onthullen. De gamemaker zou daar zijn eigen BlizzCon-evenement voor kunnen gebruiken, dat vindt plaats op 3 en 4 november dit jaar.

In augustus maakte Blizzard bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers bekend dat er gewerkt wordt aan verschillende nieuwe games, zonder titels te noemen. Wel zei de studio ook naar mobiele games te kijken en werd aangegeven dat er geen haast is met het uitbrengen van nieuwe games.