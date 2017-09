Blizzard brengt Battle.net-app uit voor Android en iOS

Blizzard heeft Battle.net uitgebracht voor Android en iOS. Het is een companion app die gebruikers in staat stelt om met elkaar te chatten, vrienden toe te voegen en te zien wat vrienden spelen. De Blizzard Authenticator voor tweetrapsauthenticatie is niet geÔntegreerd in de app.

De Battle.net-app is in de Google Play Store en de iTunes App Store te vinden. Gebruikers kunnen elkaar als vriend toevoegen door een qr-code te scannen of door een BattleTag of e-mailadres in te voeren. Naast chatten, het beheren van vrienden en zien wie wat speelt, biedt de app nog geen verdere functionaliteit.

Er was al een Blizzard Authenticator-app beschikbaar voor Android en iOS, die is te gebruiken om met tweetrapsauthenticatie in te loggen op de desktopclient. Het lijkt een logische zet dat Blizzard deze functionaliteit in de toekomst ook in de Battle.net-app integreert. Dat is ook het geval bij de companion app van Steam.