Chinese website zet benchmarks van Core i7-8700K en i5-8600K online

De Chinese website PCOnline heeft tal van benchmarks van de Intel Core i7-8700K en de i5-8600K online gezet. Zoals verwacht presteren de hexacores beduidend beter dan hun voorgangers met vier cores, maar het topmodel wordt ook beduidend warmer.

In de test van PCOnline neemt de temperatuur van de Core i7-8700K toe tot 76 graden Celcius, terwijl de i7-7700K in dezelfde omstandigheden 64 graden warm wordt. Het opgenomen vermogen van het systeem met de Coffee Lake-cpu is onder load 421 watt, iets hoger dan de 392 watt van het Kaby Lake-systeem.

De Core i7-8700K haalt in de multicoretest van Cinebench R15 een score van 1521 punten, dat is 55 procent hoger dan de score van de i7-7700K. De stijging is grotendeels te danken aan de toevoeging van twee cores. In de singlecoretest haalt de Coffee Lake-cpu 205 punten en is hij iets sneller dan de Kaby Lake-variant. Intels nieuwe hexacore met hyperthreading weet de Ryzen 7 1800X bij te benen in de multicoretest van Cinebench. De AMD-processor heeft acht cores en kan aan zestien threads werken, maar is lager geklokt.

Intel kondigde de Coffee Lake-processors maandag aan. Vanaf 5 oktober zijn de processors te koop en op die dag verloopt het embargo op reviews. Ook Tweakers publiceert volgende week donderdag een review van Coffee Lake-processors voor desktops.