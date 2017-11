Intel zet in China nieuwe fabriek op om productie Coffee Lake-cpu's te verhogen

Intel opent een nieuwe fabriek om de productie van zijn nieuwe Coffee Lake-cpu's te versnellen. De Core i7-8700K, i7-8700, i5-8600K en i5-8400 worden binnenkort ook in het Chinese Chengdu geproduceerd. Vanaf 15 december moeten de extra cpu's naar distributeurs gaan.

In een product change notification maakt Intel bekend dat de locatie in China gaat bijspringen op gebied van montage en testen. Volgens de fabrikant is het zeker dat klanten geen verschil zullen merken tussen de cpu's van de verschillende locaties omdat er zeer streng gelet wordt op consistentie tussen de locaties onderling. Het enige verschil moet het land van herkomst zijn, zoals aangegeven op de verpakking.

Momenteel zijn de processoren van Intels nieuwste generatie in principe verkrijgbaar, maar het is zeldzaam dat een webshop in de Pricewatch deze direct op voorraad heeft en niet hoeft te wachten op voorraad van de leverancier. Webshops die de processoren wel op de plank hebben liggen, vragen soms beduidend hogere prijzen, wat ook te zien is bij bijvoorbeeld AMD's RX 400- en 500-serie videokaarten, die goed geschikt zijn voor het minen van cryptovaluta Ethereum.

De Coffee Lake-cpu's van intel, die sinds augustus op de markt zijn, zijn de eerste consumentenprocessors van het bedrijf die zes cores aan boord hebben. De concurrentie van AMD had dit al langer. De processoren zijn ook het eerste antwoord van Intel op de Ryzen-cpu's van AMD en met deze nieuwe cpu's heeft Intel opnieuw de snelste consumentenprocessoren in zijn prijsklasse. Tweakers heeft van de eerste Coffee Lake-cpu's ook een review geschreven.