Intel introduceert Coffee Lake-generatie van desktopprocessors

Intel heeft zijn achtste Core-generatie van processors aangekondigd. Het gaat om twee Core i3-quadcores, twee Core i5-hexacores zonder HyperThreading en twee Core i7-hexacores met HyperTreading.

Intel richt zich met de processors met name op gamers, contentmakers en overklokker. De Coffee Lake-chips zijn net als de voorgangers Kaby Lake, Skylake en Broadwell op 14nm geproduceerd. De snelheidswinst moet voor het grootste deel van de toename van het aantal cores komen. Zo gaat het om de eerste quadcores die als Core i3 en de eerste hexacores die als Core i5 verschijnen. De architectuur van de cpu en gpu is niet veranderd ten opzichte van Kaby Lake.

De toename in cores gaat wel gepaard met een afname in kloksnelheid in vergelijking met de Kaby Lake-S-generatie, hoewel de Boost-snelheid wel weer iets hoger ligt. De lagere basiskloksnelheid heeft waarschijnlijk te maken met het op peil houden van de tdp. De processors zijn op Intels geoptimaliseerde 14nm++-procedé gemaakt, wat er verder voor zorgt dat de tdp's niet significant stijgen.

Dit alles zorgt volgens Intel voor een prestatiewinst van 25 procent wat betreft fps bij Gears of War 4, als een systeem met Core i7-8700K-processor vergeleken wordt met een met Intel Core i7-7700K-processor. Daarnaast claimt Intel dat de processors voor een 32 procent snellere verwerking van 4k-panoramavideo's zorgen.

De introductie gaat gepaard met de komst van de Z370-chipset, met ondersteuning voor tot aan 40 pci-e 3.0-lanes, terwijl nu ook ddr4-2666-geheugen ondersteund wordt. Daarnaast is er ondersteuning voor Thunderbolt 3, al is nog onduidelijk of hier nog aparte chips voor nodig zijn, kan de chipset overweg met Optane-geheugen en noemt Intel ondersteuning voor hdmi 2.0a, maar hier is een lspcon voor nodig.

De processors zijn vanaf 5 oktober beschikbaar.