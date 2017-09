Nederlanders melden internetcriminaliteit minder vaak

Nederlanders meldden in 2016 een kwart van de gevallen van internetcriminaliteit, waar 'cyberpesten' ook onder valt. Dat is minder dan in 2012, toen 31 procent werd gemeld. Het aantal meldingen bij de politie steeg iets maar bedroeg minder dan 8 procent.

De daling van het aantal meldingen van internetcriminaliteit is toe te schrijven aan het feit dat andere instanties dan de politie minder meldingen krijgen, schrijft het CBS. Daarbij gaat het onder andere om banken, consumentenorganisaties en programma's als Radar en Kassa. De fraude met internetbankieren daalt al langer, wat de afname bij banken kan verklaren. Koop- en verkoopfraude wordt nu minder vaak gemeld bij consumentenorganisaties, volgens het CBS.

Van de 2,5 miljoen delicten op het gebied van internetcriminaliteit werd 7,6 procent gemeld bij de politie. Dat is slechts iets meer dan in 2012, toen 7,1 procent werd gemeld. Het aandeel aangifte via proces-verbaal daalde van 4,4 procent naar 3,6 procent. Nederlanders deden daarentegen vaker aangifte via internet: het percentage meldingen steeg van 2,7 naar 4,1 procent.

Het aantal en het soort meldingen verschilt naar gelang leeftijd en opleiding. Jongeren zijn vaker slachtoffer, met name van cyberpesten; 15- tot 25-jarigen en 25- tot 45-jarigen geven ongeveer even vaak aan slachtoffer te zijn van koop- en verkoopfraude en hacken. Daarnaast zijn hoger opgeleiden vaker slachtoffer, met name omdat zij vaker actief zijn op internet.