Test met delen gegevens wanbetalers stuit op bezwaren privacywaakhond

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft juridische bezwaren tegen een pilot van het initiatief FraudeInfodesk, waarbij bedrijven gegevens over fraudeurs en wanbetalers met elkaar delen. Volgens de initiatiefnemers slaat de privacywet door.

Als deelnemers van FraudeInfodesk een zwarte lijst van fraudeurs en wanbetalers met elkaar willen delen, moeten ze daar toestemming voor vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en ook moeten ze aantonen waarom de gegevensverwerking gerechtvaardigd en noodzakelijk is. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens tegen het FD. De autoriteit spreekt van een 'enorme inbreuk op het grondrecht van privacy': "Het kan immers leiden tot uitsluiting van deze mensen, bijvoorbeeld van krediet."

Onder andere Betaalvereniging Nederland, KPN, Wehkamp, ICS en Stedin doen mee met het initiatief, dat georganiseerd is door Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland, of Safecin, dat ook achter de FraudeHelpdesk zit. NO-NCW/MKB Nederland steunt het project. "De FraudeInfodesk is een fraudesignaleringstool die bedrijven helpt om financieel-economische criminaliteit in kaart te brengen, te bestrijden en te voorkomen", legde projectmanager John Nihot eerder uit.

Bij de FraudeInfoDesk moeten gegevens van vermoedelijke en bevestigde fraudeurs en wanbetalers verzameld worden op een plek, zoals KvK-nummers, BSN's en naw-gegevens. Door deze gegevens te delen kunnen organisaties en bedrijven personen op de zwarte lijst als klant weigeren. Daar moet bovendien een afschrikwekkende werking van uitgaan.

Dato Steenhuis van Safecin heeft weinig begrip voor de bezwaren op grond van de privacywet: "Criminelen profiteren nu te makkelijk van de privacywetgeving. Dat is uit maatschappelijk oogpunt onverdraaglijk en onbehoorlijk." Fleur van Eck van FraudeHelpdesk deelt de kritiek: "We zijn doorgeslagen. Privacy voor de burger is belangrijk, maar hoe zit dat voor criminelen? Consumenten en bedrijven die slachtoffer worden begrijpen het in ieder geval niet meer."