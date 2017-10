'Facebook gaat voortaan alle reclame van politieke aard handmatig keuren'

Facebook gaat naar verluidt voortaan alle reclame-uitingen op de gebieden van onder andere politiek, religie, etniciteit en sociale kwesties handmatig door mensen laten goedkeuren alvorens ze online te tonen. De meeste advertenties van andere aarden gaan door een geautomatiseerd systeem.

Waarop de advertenties precies gekeurd worden, wordt niet gemeld. Facebook maakt de beslissing bekend in een e-mail aan adverteerders op zaterdag, aldus een bericht van nieuwssite Axios. Facebook waarschuwt dat de maatregel als gevolg zal hebben dat dergelijke advertentiecampagnes minder snel ingezet kunnen worden. Recentelijk bleek dat de door Russen gekochte advertenties ook op Instagram getoond zijn, dat eigendom is van Facebook.

De internetgigant is het onderwerp van meerdere verschillende onderzoeken naar inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen eerder dit jaar. Het vermoeden is dat Rusland advertenties bij Facebook in heeft gekocht die berichten bevatten die aansloten bij de campagnepunten van president Donald Trump. Speciaal aanklager Robert Mueller voert hier een onderzoek naar uit, net als commissies van het Congres. Recent onderzoek suggereert dat dergelijke reclames de sleutel zijn geweest tot Trumps overwinning in de staten Michigan en Wisconsin, die weer belangrijk waren voor zijn algehele overwinning.

Tegelijkertijd werkt de Amerikaanse senaat aan wetgeving die het verplicht maakt om uitgebreidere melding te maken van waar een politiek getinte advertentie vandaan komt binnenin diezelfde advertentie, schrijft Axios.