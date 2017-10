EFF bekritiseert Apple om 'uit-achtige' stand wifi en bluetooth in iOS 11

De Electronic Frontier Foundation heeft kritiek geuit op Apple wegens het feit dat in iOS 11 de uit-stand voor bluetooth en wifi in quick settings de functies niet werkelijk uitschakelen, maar alleen de verbindingen verbreken. Dit zou een gevaar zijn voor de privacy en de veiligheid.

Om bluetooth en wifi werkelijk uit te schakelen, moeten gebruikers nu naar de instellingen van hun iOS-apparaat navigeren of het toestel in vliegtuigmodus zetten. 'Als je bedenkt wat voor in bluetooth zitten, dan is het erg belangrijk dat dit soort instellingen doen wat je ervan verwacht,' stelt de organisatie. De EFF verwijst naar een onderzoek van dit jaar naar kwetsbaarheden in bluetooth. In quick settings zijn de icoontjes voor wifi en bluetooth grijs als een gebruiker ze uit zet, maar dat betekent dus niet dat ze werkelijk uit staan. In iOS 10 gedroeg het systeem nog niet op deze manier.

Dat de functies aan blijven staan, betekent dat locatieservices aan kunnen blijven staan en dat apparaten als de Apple Watch verbonden blijven met de telefoon. Ook functies als Handoff blijven dan werken. 'Het systeem slaagt er niet in om deze uitzonderingen te communiceren naar de gebruiker.' Volgens de EFF gaan bluetooth en wifi ook vanzelf weer aan op het moment dat de gebruiker zich verplaatst naar een nieuwe locatie. Ook zouden iedere dag om 5 uur 's ochtends de twee weer aan springen. De EFF noemt het ook slecht voor het vertrouwen van de gebruiker in het os.