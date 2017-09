Amerikaanse burgerrechtenorganisatie EFF stapt uit W3C na drm-conflict

De Electronic Frontier Foundation, een Amerikaanse burgerrechtenorganisatie, heeft bekendgemaakt uit het het World Wide Web Consortium, oftewel W3C, te stappen. De beslissing is het gevolg van een conflict over de goedkeuring van een drm -specificatie.

De organisatie had in juli al zijn kritiek geuit aan de beslissing van het W3C om de zogenaamde eme-standaard goed te keuren. De EFF vindt dat de specificatie gelijkstaat aan drm, waarmee bedrijven controle krijgen over de browser van gebruikers. In een reactie zei de organisatie destijds dat de specificatie is goedgekeurd zonder dat er naar de bezwaren is geluisterd en ondanks een 'weergaloze interne controverse tussen W3C-leden en -medewerkers'.

In de loop van de discussie had de EFF een convenant voorgesteld om ervoor te zorgen dat de specificatie niet gebruikt zou worden om legitieme webactiviteiten aan banden te leggen. Volgens de EFF is het probleem dat het illegaal is om drm te omzeilen, wat blijkt uit de Amerikaanse wet DMCA en internationale equivalenten. Dat omzeilen kan echter ook om legale redenen gebeuren, bijvoorbeeld om te onderzoeken of het systeem naar behoren werkt of dat het veilig is, of om mensen met een beperking toegang te bieden. Het compromis kwam er echter nooit, ondanks steun van verschillende andere W3C-leden. De EFF wijt dit aan de leiding van de organisatie.

De burgerrechtenorganisatie schrijft nu in een open brief dat 'het W3C een juridisch dichtgetimmerde attack surface aan browsers achterlaat die worden gebruikt door miljarden mensen' en dat het mediabedrijven in staat stelt om mensen aan te klagen of te intimideren. De EFF zegt zijn strijd te willen voortzetten, maar zonder lid te zijn van het W3C.

De officiële documentatie beschrijft de eme-standaard, oftewel Encrypted Media Extensions, als een uitbreiding van html5 om het weergeven van versleutelde inhoud mogelijk te maken. Het zou niet om drm gaan, maar om een api om met dat soort systemen te communiceren. De specificatie komt volgens het W3C voort uit de 'wens van honderden miljoenen mensen om video te kijken op het web'. Dat zou alleen op een legale manier kunnen als de inhoud versleuteld is. Door de specificatie moet er bijvoorbeeld een einde komen aan het gebruik van Flash- en Silverlight-plug-ins voor dit doel.