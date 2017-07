W3C keurt controversiële drm-specificatie goed

Het Het World Wide Web Consortium, oftewel W3C, heeft onlangs aangekondigd de zogenaamde eme -specificatie tot webstandaard te willen verheffen. Met deze uitbreiding van de html-standaard wordt het mogelijk om met drm beschermde inhoud weer te geven in de browser.

Het W3C maakte zijn beslissing vorige week bekend. Projectleider Philippe Le Hégaret schrijft in naam van W3C-directeur Tim Berners-Lee dat de specificatie de status van 'W3C Recommendation' moet krijgen. Een dergelijke aanbeveling is de uitkomst van het definiëren van een nieuwe webstandaard en staat daar volgens de organisatie dan ook gelijk aan. In de bekendmaking geeft het W3C zelf al aan dat het om een controversiële beslissing gaat.

Zo hebben critici bijvoorbeeld aangevoerd dat er niet genoeg bescherming voor gebruikers is, dat de specificatie moeilijk te ondersteunen is in vrije software en dat er negatieve gevolgen zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie EFF liet dan ook in een kritische reactie weten dat de specificatie is goedgekeurd zonder dat er naar de bezwaren is geluisterd en ondanks een 'weergaloze interne controverse tussen W3C-leden en -medewerkers'.

De organisatie, die de specificatie omschrijft als een 'gestandaardiseerde methode om videoplatformen via drm controle te geven over de browser van gebruikers', schrijft dat er in het verleden geprobeerd is om tot afspraken te komen. Volgens de EFF is het probleem dat het illegaal is om drm te omzeilen, dat blijkt uit de Amerikaanse wet DMCA en internationale equivalenten. Dat omzeilen kan echter ook om legale redenen gebeuren, bijvoorbeeld om te onderzoeken of het systeem naar behoren werkt of dat het veilig is, of om mensen met een beperking toegang te bieden.

De EFF wilde daarom een afspraak in de vorm van een convenant maken dat W3C-leden alleen mensen zouden vervolgen die drm omzeilen om inbreuk te maken op auteursrechten. Deze afspraken zijn echter afgeketst. De organisatie zegt 'verbijsterd' te zijn dat het W3C besloten heeft de bezwaren te negeren. Er is een mogelijkheid om in beroep te gaan. De EFF zegt deze mogelijkheid te willen benutten, maar geeft aan dat het op deze manier nog nooit is gelukt om een Berners-Lee-beslissing tegen te houden.

De officiële documentatie beschrijft de eme-standaard, oftewel Encrypted Media Extensions, als een uitbreiding van html5 om het weergeven van versleutelde inhoud mogelijk te maken. Het zou niet om drm gaan, maar om een api om met dat soort systemen te communiceren. De specificatie komt volgens het W3C voort uit de 'wens van honderden miljoenen mensen om video te kijken op het web'. Dat zou alleen op een legale manier kunnen als de inhoud versleuteld is. Door de specificatie moet er bijvoorbeeld een einde komen aan het gebruik van Flash- en Silverlight-plug-ins voor dit doel.

Het werk aan de specificatie begon in 2013, nadat Google, Microsoft en Netflix een jaar eerder al een eerste versie aan het W3C hadden voorgesteld. Destijds legde de organisatie de ontstane kritiek ook naast zich neer.