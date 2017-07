Oculus haalt tijdelijk 35 procent van prijs Rift af

Oculus heeft zijn vr-bril Rift met bijbehorende controllers en zeven games in de aanbieding gedaan. Gedurende de zomer betalen klanten 449 in plaats van 708 euro. Daarmee is de Rift nog maar iets duurder dan de PlayStation VR van Sony.

Oculus biedt op de eigen site een bundel aan met de Rift, een Xbox One-controller, twee Oculus Touch-controllers en zeven games: Lucky's Tale, Medium, Toybox, Quill, Dead and Buried, Dragon Front en Robo Recall. Het is voor het eerst dat Oculus zo'n bundel aanbiedt. Met de aanbieding is de Rift meer dan 35 procent goedkoper dan normaal. De aanbieding duurt zes weken.

Het Facebook-dochterbedrijf biedt de Rift sinds iets meer dan een jaar aan. Bij introductie kostte hij zonder controllers rond de 700 euro. De Touch-controllers kwamen pas eind vorig jaar uit. Vlak voor de introuductie van de bundel was de prijs al gedaald tot 708 euro voor de Rift inclusief controllers.