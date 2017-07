Helft van ondervraagden in onderzoek herkent onveilig wifi niet

Beveiligingsbedrijf Symantec heeft een onderzoek uitgevoerd, waarbij het personen in 15 landen liet ondervragen over hun wifi-gebruik. Het blijkt dat de helft van de ondervraagden een onveilig wifi-netwerk niet herkent. 60 procent voelt zich veilig op een dergelijk netwerk.

Symantec maakt in het onderzoek niet duidelijk hoe een onveilig netwerk te herkennen is, maar feitelijk is bij elk openbaar wifi-netwerk voorzichtigheid geboden en met name netwerken zonder authenticatie kunnen gevaarlijk zijn. In totaal werden ongeveer 15.000 mensen tussen mei en juni ondervraagd in verschillende landen, waaronder Nederland. Iets minder dan een derde van de mensen die zeggen zich veilig te voelen op een openbaar draadloos netwerk gaf aan zich 'zeer veilig' te voelen. Aan de andere kant gaf 7 procent aan zich 'zeer onveilig' te voelen.

Naast de bevinding dat veel mensen het verschil tussen een veilig en een onveilig netwerk niet kunnen zien, bleek dat het gebruik van een vpn laag is. Driekwart van de respondenten zegt geen vpn te gebruiken om hun verbinding te beveiligen. Door gebruik van een vpn is het mogelijk om een versleutelde verbinding tot stand te brengen tussen het apparaat en de vpn-server, waardoor onderschepte informatie niet zomaar is in te zien.

Iets minder dan een derde van de respondenten zegt nog nooit van een vpn te hebben gehoord. In de top drie van 'onveilige activiteiten' staat het inloggen in e-mail- en social media-accounts en het delen van foto's en video's. Volgens de ondervraagden is een goede wifi-verbinding het meest belangrijk voor navigatie- en kaartenapps zoals Google Maps. Het voorkomen van gebruik van het eigen databundel staat op de derde plaats.