Intel introduceert Kaby Lake-processors met hogere kloksnelheden

Intel breidt zijn aanbod van Kaby Lake-procesors aan met enkele nieuwe modellen met licht hogere kloksnelheden. Het gaat onder andere om Core i3's voor de desktop en Core i3-, i5- en i7-processors voor laptops.

Intel breidt het huidige desktopaanbod van Core i3-processors uit met de Core i3-7120, i3-7340, i3-7120T en i3-7320T. De werken op een kloksnelheid die 100MHz hoger ligt en vervangen de huidige modellen op termijn waarschijnlijk. De update zorgt ervoor dat de Core i3-7340 met kloksnelheid van 4,2GHz zich wat standaard kloksnelheid betreft naar de Core i3-7350K schaart, al is die processor makkelijk overklokbaar door de unlocked multiplier.

De chipfabrikant introduceert daarnaast nieuwe processors voor laptops. Er is een nieuwe instap-Core i3, met typeaanduiding 7007U en kloksnelheid van 2,1GHz. Verder is er een Core i3 met licht hogere kloksnelheid terwijl de i5-7210U en i7-7510U over een hogere Turbo Boost en gpu-kloksnelheid beschikken dan bestaande modellen.

Tenslotte heeft Intel een nieuwe Xeon-quadcore geïntroduceerd. De Xeon E3-1285 v6 heeft een 300MHz hogere kloksnelheid dan de Xeon E3-1275 v6, maar ook een hogere tdp. Cpu-world bericht over de nieuwe processors, die nog niet op de actuele prijslijst van Intel staan.