EFF start campagne tegen biometrische surveillance op vliegvelden VS

De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation is een campagne gestart tegen een wetsvoorstel dat vergaande biometrische surveillance op vliegvelden in de VS mogelijk maakt. De EFF roept burgers op om bezwaar aan te tekenen.

Met de campagne maakt de EFF bezwaar tegen de TSA Modernization Act. Dat is een wetsvoorstel dat de Transport Security Administration en de Amerikaanse douane meer mogelijkheden geeft om biometrische surveillance toe te passen op burgers.

Het gaat volgens de organisatie om gezichtsherkenning, vingerafdrukken, retinascans en andere vormen van biometrische data. Volgens het wetsvoorstel krijgen de TSA en douane de mogelijkheid om met dergelijke technieken passagiers te identificeren op luchthavens. Niet alleen bij een checkpoint, maar ook als mensen in de rij staan om bijvoorbeeld hun bagage af te geven.

Momenteel wordt er al gezichtsherkenning toegepast op reizigers die naar bepaalde bestemmingen in het buitenland gaan, zegt EFF. Volgens het nieuwe wetsvoorstel zou biometrische surveillance op veel grotere schaal toegepast kunnen worden, ook op binnenlandse vluchten. Ook zou de frequentie waarmee gegevens worden gescand omhoog gaan, dat zou meerdere malen per reis gebeuren.

De EFF noemt de visie die geschetst wordt in het wetsvoorstel alarmerend. Het vergaande verzamelen van biometrische gegevens is een inbreuk op het recht op privacy van burgers, stelt de organisatie. Daarom roept de organisatie Amerikaanse burgers op om een brief te sturen naar hun senator en te verzoeken om het wetsvoorstel tegen te houden.