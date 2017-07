Amerikaanse luchtvaartmaatschappij test vingerafdruk als instapkaart

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta test een systeem waarbij passagiers hun vingerafdruk kunnen laten scannen om het vliegtuig in te stappen. Het systeem moet een boarding pass vervangen.

Volgens Delta is de volgende en laatste stap in de proef om mensen bagage af te laten geven met registratie van hun vingerafdruk. Is de testfase eenmaal afgesloten, dan moeten passagiers op vluchten binnen de VS de techniek binnen enkele maanden kunnen gebruiken. Volgens de luchtvaartmaatschappij is biometrische authenticatie nauwkeuriger dan het scannen van een boarding pass en hoeven passagiers minder spullen in de gaten te houden. De proef vindt plaats op Reagan Washington National Airport.

Luchthaven Schiphol kondigde vorig jaar eveneens een proef aan waarbij biometrie wordt toegepast. Door gezichtsherkenning in te zetten wil de luchthaven ervoor zorgen dat passagiers sneller langs incheckbalies en paspoortcontroles kunnen komen. Uiteindelijk moet het mogelijk worden om van de vertrekhal tot aan het vliegtuig te komen door alleen gebruik te maken van gezichtsherkenning.