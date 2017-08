Biometrie: vloek of zegen?

Het idee om personen te identificeren aan de hand van hun lichamelijke kenmerken is bepaald niet nieuw. Neem een populair identificatiemiddel: de vingerafdruk. Volgens historici gebruikten Babylonische koningen deze, samen met handafdrukken, al meer dan 1700 jaar voor Christus om hun identiteit te bewijzen. Zij moesten de afdruk aanbrengen op kleitabletten om deze een officiële status te geven. Cryptograaf Bruce Schneier noemde het niet voor niets 'de oudste vorm van identificatie'. Wat volgens hem is veranderd, is dat computers nu de herkenning van personen regelen.

Enkele duizenden jaar later kijken we niet meer op van vingerafdrukscanners in smartphones. Die verschenen rond 2007 in de eerste toestellen, maar zijn tegenwoordig zelfs te vinden in budgettelefoons. Daarnaast komen er steeds meer authenticatietechnieken op basis van biometrische gegevens beschikbaar voor consumenten en worden ze in toenemende mate ingezet in allerlei elektronica. Tijd dus om eens een kijkje te nemen bij de verschillende toepassingen en daarbij aandacht te besteden aan de beveiliging en opslag van biometrische gegevens, maar ook aan de gevolgen voor privacy.

Jakub, hand, CC BY-SA 2.0

Om duidelijk voor ogen te hebben waar het om gaat, is het handig om van tevoren een definitie van biometrie op te stellen. Onder biometrie verstaan we het gebruik van onderscheidende karakteristieken van het menselijk lichaam voor authenticatiedoeleinden. Daarbij kan het om fysieke eigenschappen gaan, bijvoorbeeld de vorm van een gezicht of een vingerafdruk. Aan de andere kant is ook te denken aan het gedrag van een persoon, zoals de manier van lopen.

Er zijn ook andere manieren om iemand te authenticeren, anders dan via een lichamelijke eigenschap. Dat kan op basis van wat iemand weet, bijvoorbeeld een wachtwoord, of op basis van iets wat iemand heeft, bijvoorbeeld een sleutel of token. Alle manieren hebben voor- en nadelen. Kijken we naar wachtwoorden, dan moeten we deze onthouden of op een veilige plek bewaren. Het vergeten van een vingerafdruk is lastig, dus op dit gebied is biometrie weer gebruiksvriendelijker.

Aan de andere kant is een vingerafdruk niet te veranderen, wat betekent dat als deze eenmaal in handen van kwaadwillenden is gevallen, er weinig ondernomen kan worden. Een wachtwoord is daarentegen eenvoudig opnieuw in te stellen. Daarnaast hebben mensen enige controle over de inhoud van een wachtwoord. Bij biometrische gegevens is dat niet zo. Sterker nog, deze bevatten vaak veel meer informatie over een persoon, bijvoorbeeld over geslacht of ethnische achtergrond. Daarom is het zaak de gegevens goed te beveiligen. Schneier wees er nog op dat biometrische gegevens niet zomaar na te maken zijn, maar vrij eenvoudig zijn te stelen.