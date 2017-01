Door Bauke Schievink, zondag 22 januari 2017 09:39, 44 reacties • Feedback

Volgens een analist werkt Apple aan nieuwe ontgrendelingsmethodes voor de iPhone. Zo zou er een nieuwe versie van Touch ID moeten komen die achter het scherm verwerkt kan worden. Op de lange termijn zou Apple zelfs Touch ID willen inruilen voor gezichtsherkenning.

De berichtgeving is afkomstig van Ming-Chi Kuo van KGI, die op dit gebied een goede reputatie heeft, zo meldt 9to5Mac. Volgens de analist wil Apple af van de bezels rondom de iPhone, en moet een toekomstige versie van de vingerafdrukscanner dus achter het scherm worden verwerkt. Hiervoor wordt een nieuw soort optische sensor ontwikkeld. Wanneer deze geïntroduceerd zou kunnen worden is echter nog niet bekend, omdat de ontwikkeling zich nog in een vroeg stadium bevindt, aldus Kuo. Apple zou gebruik maken van technologie die het verkreeg na de overname van AuthenTec in 2013.

Daarnaast werkt Apple naar verluidt aan gezichtsherkenning. Dit zou als nieuwe methode kunnen fungeren voor ontgrendeling en andere vormen van beveiliging, en zou op termijn ook als vervanger kunnen dienen voor de vingerafdruk. Allereerst lijken beide vormen van biometrie echter naast elkaar gebruikt te zullen worden, en is het uitfaseren van Touch ID iets voor de verre toekomst.

Omdat Apple zelf niets heeft losgelaten over de features in zijn toekomstige iPhones, is de berichtgeving van Kuo niet te verifiëren. Wel zijn er eerder berichten naar buiten gekomen over een nieuwe versie van Touch ID en de introductie van gezichtsherkenning.