Door Arnoud Wokke, dinsdag 28 maart 2017 07:49, 36 reacties • Feedback

Analisten speculeren dat Apple overweegt filmmaker Disney te kopen. Het technologiebedrijf zou de stap overwegen, omdat het is begonnen met het maken van eigen series. Bovendien heeft Apple veel geld in kas.

Er zijn geen concrete aanwijzingen over gesprekken tussen beide bedrijven. Het idee komt van twee analisten die dat onafhankelijk van elkaar in onderzoeksrapporten hebben gezet, meldt Business Insider. Een analist van RBC speculeerde er in een notitie aan klanten vrijdag op dat een 'zwanenzang' van Disney door een verkoop aan een gigant als Apple een goede voorspelling zou zijn.

De oprichter van een investeringsfonds somde in een eerder rapport de voordelen op voor Apple. Zo zou Apple zich geen zorgen meer hoeven te maken over het maken van eigen series en films, iets dat het bedrijf nu aan het doen is. Bovendien zou de eigen waarde fiks stijgen. Ook zou het een goed gebruik maken zijn van Apples tweehonderd miljard dollar aan cash, 'zeker als daarmee geld uit het buitenland op een gunstige manier terugkomt naar de Verenigde Staten'.

De overleden Apple-oprichter Steve Jobs verkocht ongeveer tien jaar geleden zijn animatiestudio Pixar aan Disney. Disney kocht daarnaast in het afgelopen decennium de rechten van Star Wars voor Lucasfilm. Al sinds het vermogen van Apple groeit, is het bedrijf in verband gebracht met grote overnames. De grootste overname die Apple afgelopen jaren deed, was die van Beats Audio voor drie miljard dollar.