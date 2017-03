Door Arnoud Wokke, donderdag 23 maart 2017 07:02, 4 reacties • Feedback

Apple heeft Deskconnect gekocht, het bedrijf achter de app Workflow. Die app, waarmee gebruikers taken in iOS kunnen automatiseren, stelt Apple nu kosteloos beschikbaar, terwijl de app tot nu toe juist geld kostte.

De deal is woensdag gesloten, meldt Techcrunch. De site weet niet hoeveel de fabrikant uit Cupertino heeft betaald voor de ontwikkelaar van Workflow. De app blijft vooralsnog beschikbaar. Dat is ongebruikelijk, omdat Apple bij veel bedrijven die het koopt de apps uit de App Store haalt. Bovendien kost de app niet langer geld, maar is nu kosteloos. Apple deed dat eerder met Siri. De digitale assistent bleef in eerste instantie in de App Store, totdat de fabrikant de techniek integreerde in iOS in 2011.

Workflow is een app om taken te automatiseren en die taken kunnen gebruikers vervolgens als aparte app op hun homescreen zetten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bestanden te exporteren als pdf, of een adres uit een kalenderitem makkelijk op te zoeken in Google Maps terwijl de app een beeld van Street View weergeeft.

De app bestaat sinds eind 2014. Het is onbekend of en hoe Apple de functionaliteit wil gaan integreren in zijn mobiele besturingssysteem. Een van de makers van de app is Ari Weinstein, die bekendheid kreeg in de begintijd van iOS als een jongen van rond 15 jaar oud die meewerkte aan jailbreaks.