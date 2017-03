Door Arnoud Wokke, woensdag 22 maart 2017 21:04, 12 reacties • Feedback

Een Kickstarter-campagne voor een 'domme tablet' die het beeld streamt vanaf een telefoon heeft zijn doel behaald. De Superscreen had een doel van 50.000 dollar, maar heeft inmiddels meer dan een half miljoen dollar opgehaald.

Het project haalde zijn doel binnen een dag, zo blijkt op de Kickstarter-pagina. Superscreen is een 10,1"-scherm met een eigen accu en wat hardware erachter om een verbinding met een telefoon op te zetten, speakers aan te sturen en bluetooth-verbindingen mogelijk te maken. Via een techniek die lijkt op wifi-direct streamt de telefoon zijn volledige beeld naar het grotere scherm. Dat gebeurt met een lage latency, waardoor de gebruikservaring goed zou moeten zijn, menen de oprichters.

De Superscreen zou compatibel moeten zijn met vrijwel alle moderne iPhones en Android-telefoons, al blijven de oprichters vaag over de exacte eisen aan de telefoon. De smartphone hoeft geen beeld te tonen om de Superscreen te laten functioneren.

De makers lijken een prototype te gebruiken van een Samsung-tablet en de renders die het bedrijf online heeft gezet zijn renders, waardoor er nog geen beeld is van hoe het concept eruit komt te zien. Het idee doet enigszins denken aan de Asus Padfone-serie, waarbij de telefoon in de behuizing van de tablet past en de tablet werkt via de hardware van de telefoon.

De Superscreen is verkrijgbaar in de campagne vanaf 99 dollar en het bedrijf denkt het product in december te kunnen gaan leveren. Als hij in winkels ligt, moet hij volgens de makers 299 dollar gaan kosten.