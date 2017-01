Door Bauke Schievink, zaterdag 21 januari 2017 11:03, 17 reacties • Feedback

Dit weekend komen de eerste builds uit van Lineage OS, de opvolger van de populaire Android-rom CyanogenMod. Apparaten die draaien op Android-versies 6 en 7 worden ondersteund, al hebben de ontwikkelaars nog niet bekendgemaakt welke er precies worden ondersteund.

In een blogpost maken de ontwikkelaars achter Lineage OS bekend dat zij dit weekend de eerste officiële builds uitbrengen van de alternatieve Android-software. Er is nog niet duidelijk welke Android-apparaten geschikt zijn voor Lineage OS, maar er is al wel bekendgemaakt dat draaien op Android 6 of 7 een vereiste is voor ondersteuning. Mogelijk worden er in de toekomst ook nog oudere apparaten van ondersteuning voorzien.

Volgens de makers is het de bedoeling dat vanaf dit weekend er wekelijks nieuwe software uitkomt. De officiële builds van Lineage OS zijn niet voorzien van roottoegang, maar dit kan wel met een apart zip-bestand worden toegevoegd aan de software. Wie zelf een rom wil bouwen, heeft de mogelijkheid om wel standaard roottoegang aan te zetten.

Verder komt er een speciale build uit waarmee Android-gebruikers kunnen upgraden van een bestaande CyanogenMod-installatie naar Lineage OS. Dat is overigens experimentele software, waardoor succes niet wordt gegarandeerd. De ontwikkelaars houden deze migratietool twee maanden in de lucht, en daarna kan er alleen nog maar een verse installatie worden gedaan.

Lineage OS kwam voort als opvolger uit het populaire CyanogenMod. Omdat bedrijf Cyanogen de stekker uit de ontwikkeling trok, is een groep ontwikkelaars onder een andere naam verder gegaan. Cyanogen zelf gaat zich richten op het maken van add-ons voor Android, in plaats van een volledige rom.