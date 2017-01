Door Arnoud Wokke, dinsdag 24 januari 2017 10:17, 53 reacties • Feedback

De ontwikkelaars achter Lineage OS hebben bekendgemaakt welke toestellen allemaal builds krijgen voor de opvolger van CyanogenMod. De opvolger was nodig, omdat het bedrijf Cyanogen de stekker trok uit de ondersteuning voor de custom rom.

De lijst bestaat vooral uit codenamen met namen die volgers van CyanogenMod bekend zullen voorkomen. Daar staan onder meer de toestellen van OnePlus tussen en alle Nexussen van de afgelopen jaren. Ook staat daar de 'i9100' tussen, de codenaam voor de Samsung Galaxy S II uit 2011. LineageOS heeft ook een pagina waarop de codenamen staan vertaald naar de namen waaronder de toestellen in de winkel liggen of hebben gelegen. Alle builds moeten deze week verschijnen.

In de eerste experimentele builds is een watermerk te vinden. De builds functioneren naar behoren, maar gebruikers zien in elk scherm het watermerk staan. In de nightly's zitten die niet, merkt tweaker rens-br op. Daardoor kunnen gebruikers beter de nightly flashen dan de experimentele build. De ontwikkelaars zeiden afgelopen weekend al dat de eerste builds onderweg waren, maar wilden toen niet vertellen voor welke toestellen dat zou zijn.

Lineage OS kwam voort als opvolger uit het populaire CyanogenMod. Omdat bedrijf Cyanogen de stekker uit de ontwikkeling trok, is een groep ontwikkelaars onder een andere naam verdergegaan. Cyanogen zelf gaat zich richten op het maken van add-ons voor Android, in plaats van een volledige rom.