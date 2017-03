Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 maart 2017 17:04, 30 reacties • Feedback

De Britse smartponefabrikant Wileyfox heeft bekendgemaakt dat de toestellen uit de Swift 2-serie binnen twee weken een upgrade naar Android 7.1.1 krijgen. Het gaat om een nieuwe Android-uitgave, maar welke dat precies is wil de fabrikant nog niet zeggen.

De Nederlandse woordvoerder van Wileyfox laat desgevraagd aan Tweakers weten dat het merk op het moment dat de update beschikbaar is bekend zal maken hoe de nieuwe Android-uitgave heet en wie de makers zijn. Het gaat in ieder geval om een Android-versie waar Wileyfox ook zelf aan bijdraagt en het gaat om een OS dat nu nog niet op andere smartphones staat.

Momenteel draaien de Wileyfox-toestellen op Cyanogen OS, maar omdat Cyanogen is gestopt met dat besturingssysteem was de fabrikant genoodzaakt om voor een nieuwe Android-uitgave te kiezen. In december beloofde de fabrikant al dat dat een 'puurdere' versie zou worden. Wel blijven er specifieke 'Wiley-features' behouden.

Wileyfox maakt op Facebook bekend dat alle modellen uit de Swift 2-serie binnen twee weken de update naar het nieuwe OS ontvangen. Binnen vier tot vijf weken moeten ook de Swift en Storm de update krijgen. De Spark + en de Spark X krijgen de update voor het einde van april, zegt de fabrikant. De updates worden automatisch naar de Wileyfox-smartphones gepusht.