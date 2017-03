Door Joris Jansen, dinsdag 7 maart 2017 16:12, 54 reacties • Feedback

De Engelse natuurkundige Stephen Hawking heeft gezegd dat technologie in de toekomst mogelijk in staat is ons allemaal te vernietigen. Volgens hem ontwikkelt technologie zich dermate snel dat er een kans bestaat dat kunstmatige intelligentie de mensheid uitroeit via een nucleaire oorlog.

Hawking, die door de spierziekte ALS vrijwel geheel is verlamd, is bezorgd dat de mens misschien niet de vaardigheden heeft om als soort in leven te blijven. Daarbij gaat hij in op de evolutionaire rol van agressie. "Sinds de beschaving begon, is agressie in zoverre nuttig geweest dat het bepaalde voordelen voor het overleven in zich heeft." Volgens Hawking bestaat het risico dat deze agressie door de snelle ontwikkeling van steeds geavanceerdere technologie leidt tot een oorlog met nucleaire en biologische wapens die ons allemaal kan vernietigen. Hij vindt dat we deze inherente agressie beter moeten controleren door het gebruik van logica en de rede. Dat heeft Hawking gezegd in een interview met The Times.

Daarnaast ziet Hawking een gevaar in kunstmatige intelligentie die op termijn mensen kan vervangen. "We moeten sneller zijn in het herkennen van zulke bedreigingen en handelen voordat het uit de hand loopt. Dit betekent dat er eventueel een vorm van een wereldregering nodig is." Hawking beseft daarbij wel dat zo'n regering een tirannie kan worden. Ondanks deze pessimistische visie benadrukt de wetenschapper dat hij een optimist is. Hij denkt dat de mensheid deze uitdagingen uiteindelijk aankan.

Het is niet de eerste keer dat Hawking zijn zorgen uit over de toekomst van de mensheid. Vorig jaar zei hij nog dat mensen binnen ongeveer duizend jaar de aarde moeten verlaten en zich moeten vestigen op een andere planeet om te kunnen overleven. Volgens Hawking raken de natuurlijke bronnen van de aarde in rap tempo uitgeput, waardoor de aarde sneller onleefbaar zal worden.