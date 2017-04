Door Arnoud Wokke, dinsdag 11 april 2017 07:44, 35 reacties • Feedback

De Britse smartphonemaker Wileyfox zal in augustus een telefoon met Windows 10 Mobile uitbrengen. De fabrikant richt het toestel op de zakelijke markt en denkt dat Microsofts mobiele besturingssysteem geschikt is vanwege de beveiliging.

De telefoon komt eerst uit in het Verenigd Koninkrijk, waarna een release in meer Europese landen zal volgen, schrijft Mobile News. Het Britse bedrijf heeft nog geen details en specs van het toestel bekendgemaakt. Ook de naam is nog niet bekend.

Het gaat in elk geval om een toestel in de budgetcategorie, waarin de Britse smartphonemaker tot nu toe actief is. De topman van de fabrikant wijst erop dat niet alle bedrijven veel geld kunnen uitgeven aan telefoons voor hun medewerkers en dat een budgetoptie met Windows 10 Mobile dus een goede kans van slagen heeft.

Er komen afgelopen tijd niet veel modellen met Windows 10 Mobile uit. HP kwam met de high-end Elite x3, terwijl TCL een Windows-versie van zijn Alcatel Idol 4S uitbracht. Microsoft kwam zelf vorig jaar met de Lumia 650, maar heeft sinds die release een jaar geleden geen enkele Lumia meer aangekondigd.

Tot nu toe bracht Wileyfox al zijn toestellen uit met Android. Dat was tot aan enkele maanden geleden Cyanogen OS, maar inmiddels gaat het om een zelf aangepaste versie van Android zonder naam. Dat was nodig, omdat Cyanogen stopte met de ontwikkeling van firmware voor Android-toestellen.