Door Arnoud Wokke, maandag 17 april 2017 07:58, 24 reacties • Feedback

Submitter: deathgrunt

Microsoft trekt de stekker niet uit Windows 10 Mobile en brengt de Redstone 3-update later dit jaar wel uit voor telefoons. Dat beweert Ars Technica op basis van eigen bronnen na geruchten van een redacteur van Windows Central dat Microsoft zou stoppen met zijn mobiele besturingssysteem.

Ars Technica baseert zich op 'diverse mensen binnen Microsoft die claimen dat telefoons die de Creators Update krijgen eerst een 'feature2-update' krijgen. Op dat moment verschillen de builds tussen desktop en mobile voor het eerst sinds enige tijd. Later dit jaar krijgen desktop en mobile weer dezelfde Windows-builds als Redstone 3 uitkomt, de volgende grote update voor Windows 10.

De geruchten kwamen in de wereld door Dennis Bednarz, een redacteur die onder meer werkt voor Windows Central en die twitterde dat het einde voor Windows 10 Mobile zou naderen en dat er geen Redstone 3 komt voor het mobiele besturingssysteem. Het gerucht is onwaarschijnlijk, mede omdat HP en het Britse Wileyfox beide hebben bevestigd te werken aan nieuwe modellen met Windows 10 Mobile. Die van Wileyfox komt in augustus uit en die van HP staat ook gepland voor later dit jaar.

Wel bevestigde Microsoft dat veel oudere Lumia's, waaronder de 930 en 1520, geen feature-update meer krijgen. Onder meer de Lumia 950-serie, Lumia 550 en HP Elite x3 krijgen nog wel zulke grote updates. Microsoft blijft Windows 10 Mobile op zijn oudere smartphones ondersteunen met beveiligingspatches.