Het Japanse Panasonic heeft van de Belgische mededingingsautoriteit toestemming gekregen om Zetes over te nemen. Zetes is een Belgisch bedrijf dat onder meer rfid-tracking en stembesturing voor logistieke toepassingen maakt.

Er zal na de overname volgens de Belgische mededingingsautoriteit voldoende concurrentie overblijven op de markten waar Zetes actief is, schrijft de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Vanwege het groot aantal spelers op de markt voor technische diensten op gebied van logistiek en tracking van goederen en de groei die de markt doormaakt ziet de autoriteit geen bezwaar in de overname. Panasonic wil met de overname zijn positie op de markt voor tracking van goederen verstevigen.

Het Japanse concern hoopt de overname nog dit kwartaal af te ronden. Panasonic kreeg eind vorig jaar een krappe meerderheid van de aandelen in handen en moest daarom een bod uitbrengen op de rest van de aandelen.

Zetes bestaat sinds 1984 en heeft volgens eigen cijfers 1100 mensen in dienst in meer dan dertig landen. Het bedrijf heeft een kantoor op het Science Park in het Nederlandse Eindhoven en het hoofdkantoor staat in de Belgische hoofdstad Brussel.