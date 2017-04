Door Sander van Voorst, maandag 10 april 2017 14:22, 30 reacties • Feedback

Tesla heeft zonnepanelen onthuld die mensen op het dak van hun huizen kunnen aanbrengen. Deze worden geproduceerd door het Japanse Panasonic. Het gaat om een ander project dan de dakpannen met geÔntegreerde zonnepanelen.

De recentelijk aan de website van Tesla toegevoegde afbeeldingen van de zonnepanelen werden ontdekt door Electrek, dat nog enkele aanvullende details over de panelen publiceert. Zo moeten de zonnepanelen alleen door Tesla te installeren zijn; het bedrijf levert ze niet aan andere installateurs. Als de productie eenmaal van start gaat, wil Tesla de panelen bovendien voor alle nieuwe vastgoedprojecten voor woonhuizen gaan gebruiken.

De 325Watt-panelen hebben een omzettingsefficiëntie van 21,76 procent. Dit had Tesla-topman Elon Musk al eerder bekendgemaakt in 2015. Destijds zei hij dat het percentage mogelijk nog zou stijgen, maar dit lijkt vooralsnog niet te zijn gebeurd. Verdere specificaties heeft Tesla nog niet bekendgemaakt, aldus Electrek. De panelen zijn ontworpen door Zep Solar, een bedrijf dat deel uitmaakte van SolarCity, dat zelf in 2016 door Tesla werd overgenomen voor 2,6 miljard dollar.

De deal tussen Panasonic en Tesla werd in oktober van vorig jaar bekendgemaakt. Tesla en Panasonic werken al samen bij de productie van accu's voor elektrische voertuigen, die in Tesla's Gigafactory gemaakt worden. De productie van de zonnepanelen moet in de Gigafactory 2 plaatsvinden, die in het Amerikaanse Buffalo, in de staat New York, ligt. Tesla gaat de panelen gebruiken voor systemen die samenwerken met zijn producten voor de opslag van zonne-energie: Powerwall en Powerpack.