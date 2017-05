Door Joris Jansen, maandag 8 mei 2017 19:36, 57 reacties • Feedback

Tesla heeft bestuurders van zijn auto's gevraagd om toestemming te verlenen om korte videoclips te verzamelen die gemaakt zijn met de externe camera's op de auto's. Het bedrijf van Elon Musk wil de beelden gebruiken om de autopilot te verbeteren.

In een bericht heeft Tesla aan bestuurders gevraagd goedkeuring te geven aan een wijziging in het dataverzamelingsbeleid. Daarin zegt Tesla hard te werken om zo snel mogelijk de veiligheid bij autonoom rijden te verbeteren en van zelfrijdende auto's een realiteit te maken. Daarvoor heeft het bedrijf korte videoclips nodig die zijn opgenomen met externe camera's die aan de Tesla-auto's bevestigd zijn. Dat schrijft de website Electrek.

Tesla wil de beelden gebruiken om de autopilot te verbeteren zodat elementen zoals wegbelijning, verkeersborden en de locaties van verkeerslichten beter worden herkend. In het bericht geeft Tesla aan dat de verzamelde videobeelden niet gelinkt worden aan het kentekennummer van de auto en dat er ook andere stappen zijn genomen om te voorkomen dat Tesla in haar systeem kan zoeken naar beelden van een bepaalde auto.

De tweede generatie van de autopilot van Tesla, die in oktober 2016 is geïntroduceerd, heeft in totaal acht camera's waarvan er nog maar twee worden gebruikt. Van deze acht camera's zijn er drie die direct naar voren zijn gericht. De andere camera's brengen de zijkant en de achterkant van de auto in beeld. Zodoende kan er een beeld van 360 graden worden gecreëerd, wat erg belangrijk is voor volledig autonoom rijdende auto's.

Tesla-topman Elon Musk zei onlangs tijdens de TED -conferentie dat het Tesla Model 3 waarschijnlijk in juli in productie zal gaan en een autopilot krijgt die enkel camera's en GPS gebruikt; lidar of een radarsysteem wordt niet toegepast. In feite wordt een passief systeem toegepast dat overeenkomt met wat een persoon ziet.

Musk zei dat het eind dit jaar mogelijk moet zijn om met een Tesla Model 3 volledig autonoom van Los Angeles naar New York te rijden, zonder dat er ook maar één menselijke ingreep nodig is. De topman denkt dat het nog twee jaar duurt voordat de technologie voor zelfrijdende auto's zo ver is gevorderd dat we achter het stuur in slaap kunnen vallen.