Tesla heeft bekendgemaakt wat de kosten zijn voor nieuwe klanten om gebruik te maken van het Supercharger-netwerk. Vanaf dit jaar berekent het automerk geld voor het opladen. Klanten die eerder een Tesla hebben gekocht, kunnen dat nog gratis doen.

De eerste 400kWh per jaar is ook voor nieuwe autobezitters gratis, maar daarna moet per kilowattuur betaald worden. In Nederland is de prijs 20 eurocent per kWh en in België is dat 23 eurocent. De prijzen per land zijn te bekijken op de Tesla-website. In Duitsland en Polen betalen klanten per minuut in plaats van per kWh. Dat heeft volgens Tesla met regelgeving te maken.

De prijzen zijn inclusief belastingen en betaling geschiedt per creditcard die aan het websiteaccount van de rijder is gekoppeld. Op deze manier gaat Tesla ook de 'boetes' innen bij auto's die te lang bij Supercharger-stations staan. Via de website kunnen Tesla-rijders een factuur opvragen en hun Supercharger-geschiedenis bekijken.

Tesla maakte in november vorig jaar bekend dat het geld gaat vragen aan klanten voor het gebruik van het Supercharger-netwerk. Het gaat om klanten die na 15 januari een Model S of X bestellen. Bij de aankondiging was nog niet bekend wat de prijs voor het opladen zou zijn.

De prijzen die Tesla berekent voor het opladen, staan niet voor altijd vast, maar zijn afhankelijk van de energieprijs. Wel zal het altijd goedkoper zijn dan een volle tank benzine, beloofde de autofabrikant. Tesla zegt dat de prijzen onder de kostprijs liggen.