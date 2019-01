Tesla vermindert prijsverhoging voor Superchargers

Tesla laat weten dat het de onlangs aangekondigde prijsverhoging voor het gebruik van de Supercharger-laadstations wereldwijd zal verminderen. Het gebruik van de speciale laadpalen voor Tesla-rijders wordt nog wel duurder, maar de verhoging wordt lager.

De website Electrek meldt dat Tesla heeft laten weten dat het 'geluisterd heeft naar feedback van klanten' en op basis daarvan besloten heeft de prijsverhoging voor Superchargers te verminderen. Ten opzichte van de hogere prijzen na het doorvoeren van de initiële verhoging, zijn de prijzen met ongeveer tien procent gedaald.

Onlangs besloot Tesla de prijzen flink te verhogen, wat in Nederland betekende dat de prijs van 20 naar 28 eurocent per kWh ging en in België van 23 naar 32 eurocent. Inmiddels staat de prijs in Nederland op 25 cent per kWh, waarmee de nieuwe vermindering van de prijsverhoging al is doorgevoerd. In België kost het nu 28 cent per kWh.

Tesla gaf bij de bekendmaking van de initiële prijsverhoging aan dat deze stap onder meer bedoeld is om het netwerk van Supercharger-laadstations verder te kunnen uitbreiden. In Nederland zijn nu zestien locaties met Superchargers en daar komen er volgens planning voor het einde van dit jaar tien bij. In België zijn er nu elf met nog eens negen geplande locaties.