Tesla blokkeert plekken met Supercharger-laders voor niet-elektrische auto's

Tesla heeft in China bij een nieuwe Supercharger-laadlocatie poortjes geplaatst op de parkeervakken die voorzien zijn van de laadpalen. Deze verhinderen dat een auto er zomaar kan parkeren; Tesla-eigenaren kunnen deze inklappen via qr-codes in de WeChat-app

Het gaat volgens Twitter-gebruiker JayinShanghai om de WeChat-app die Chinese Tesla-rijders op hun smartphone moeten hebben. Daarmee kunnen ze een qr-code scannen die is geplaatst op de muur achter de laadinstallatie. Na het scannen van deze code wordt automatisch het blauwe, ijzeren poortje omlaag geklapt, zodat de Tesla-bestuurder zijn auto daadwerkelijk kan parkeren om de laadpaal te gebruiken.

De Twitteraar heeft foto's geplaatst van de poortjes waarmee Tesla wil voorkomen dat auto's met interne-verbrandingsmotoren parkeerplekken bezet houden, die eigenlijk zijn bedoeld voor Tesla's-bestuurders die gebruik willen maken van een Supercharger-laadpaal. Volgens hem voldoet alleen de WeChat-app en niet de mobiele app van Tesla. Het zou minder dan een minuut duren om de parkeerplaats op deze manier toegankelijk te maken.

Het is onbekend of Tesla van plan is dit systeem in een bepaalde vorm ook elders in de wereld te installeren. Voorlopig is dit alleen nog geïmplementeerd in een Supercharger-laadlocatie in China.