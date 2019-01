Sony geeft PS4-versie Rocket League crossplay-functie met Switch, Xbox One en pc

Sony maakt het sinds maandag mogelijk voor PlayStation 4-spelers van Rocket League om het op te nemen tegen Rocket League-spelers die het racespel spelen op de Nintendo Switch, Xbox One of pc.

Rocket League-ontwikkelaar Psyonix meldt dat Rocket League nu deel uitmaakt van het PlayStation Cross-Play Beta-programma. Dat betekent dat spelers op de PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One en pc een willekeurige wedstrijd kunnen opstarten en het in alle online spelmodi tegen elkaar kunnen opnemen.

Jeremy Dunham, een directeur bij Psyonix, zegt dat het onder meer aan de fans is te danken dat crossplay nu volledig mogelijk is. Spelers moeten voor de crossplay-functionaliteit in het hoofdmenu onder opties in het gameplay-tablad de crossplay-optie aanvinken om er gebruik van te kunnen maken.

Tot nu toe stond Sony alleen een beperkte vorm van crossplay toe, tussen de PlayStation 4 en pc-spelers. De ontwikkelaar van Rocket League zei in juni 2017 tegen Polygon dat het technisch mogelijk was om crossplay volledig toe te passen, maar dat Sony daar nog geen toestemming voor gaf.

De weinig flexibele houding van Sony inzake crossplay is aan het veranderen. Er was voorheen veel te doen over het feit dat het Japanse bedrijf crossplay officieel blokkeerde bij Fortnite, maar sinds september vorig jaar is dit bij het populaire battle-royale gedeelte van het spel toch mogelijk geworden.