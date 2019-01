Crossplay in Sea of Thieves wordt optioneel voor Xbox One-spelers

Crossplay in Sea of Thieves wordt straks enigszins aan banden gelegd. Xbox One-spelers kunnen ervoor kiezen om in een aparte spelerspoule te verblijven, waar pc-spelers geen deel van uit kunnen maken. Dit om het voordeel van de computermuis weg te strepen voor zij die dat willen.

Het voordeel dat toetsenbord en muis-gebruikers hebben ten opzichte van controller-gebruikers is volgens Joe Neate van Rare al langer een heikel punt, zo vertelt hij in een developer update. Voordat de Arena-uitbreiding voor Sea of Thieves, die op PvP gericht is, uitkomt, moet deze functie uitkomen. Hij stelt dat "als je op een Xbox One speelt en je een controller gebruikt, kun je ervoor kiezen om in deze poule terecht te komen". Dan speel je alleen nog met en tegen spelers die ook een controller gebruiken. Xbox One-spelers die die voorkeur niet aangeven en Windows-spelers komen in de andere poule terecht.

Xbox One-games kunnen tegenwoordig zelf ook keyboard en muis ondersteunen, maar Sea of Thieves doet dat op dit moment niet. Fortnite op de Xbox One doet dat bijvoorbeeld wel.

Deze maatregel is wellicht jammer voor gamers die de Windows-versie van Sea of Thieves spelen, maar daarvoor een controller gebruiken. Als die uitgesloten worden van deze aparte spelerspoule, is dat voor hen een nadeel. Het lijkt mogelijk om deze optie toe te voegen, aangezien games veel vaker 'doorhebben' als een speler een controller gebruikt, wat te zien is aan de direct veranderende interface.

De nieuwe optie wordt momenteel nog ontwikkeld en getest, maar zal volgens Rare ingebouwd worden voordat de Arena-uitbreiding voor het spel uitkomt. De uitbreiding is gericht op PvP-gameplay, wat het logisch maakt dat de gamemaker deze kwestie voor die tijd in kannen en kruiken wil hebben. Wanneer Arena precies uitkomt, staat niet vast. De studio heeft gesteld dat die 'vroeg in 2019' moet uitkomen.

Het moment van aankondigen in de video