Xbox laat gebruikers binnenkort grote updates vooraf installeren

Microsoft werkt aan de mogelijkheid om updates vooraf te installeren. De functie is momenteel alleen nog beschikbaar voor sommige testers van het Xbox Insider-programma, maar moet 'in de komende weken' beschikbaar komen voor alle Xbox-gebruikers.

Het vooraf downloaden van updates was al mogelijk bij de PlayStation 5. Momenteel is Microsoft bezig met het testen van de functie. Het is toegevoegd aan Alpha Ring versie 2406.240509-2000. Bij games die ondersteuning bieden voor het vooraf downloaden van updates, kunnen gebruikers de updates dagen voordat ze volgens de planning uitkomen al downloaden, schrijft Microsoft. Het eerste spel dat de functie ondersteunt, is de piratengame Sea of Thieves.