WD brengt 6TB-versies van My Passport-hdd's uit

Western Digital heeft meerdere versies van draagbare hdd's voorzien van een nieuwe variant met 6TB aan opslagruimte. Het gaat om de My Passport- en WD_Black-serie. Ook de SanDisk Professional G-Drive komt als 6TB-versie uit.

Western Digital zegt dat het gaat om dezelfde varianten van de bestaande draagbare schijven, maar naast versies van 1TB, 2TB, 4TB en 5TB komt daar nu een schijf met 6TB opslag bij. Het gaat om zowel de WD My Passport met een Micro-B-aansluiting als de WD My Passport Ultra met USB-C-verbinding. Van beide varianten komt ook een For Mac-versie uit met zowel een USB-A- als een USB-C-aansluiting met adapter die op macOS werkt.

Er komt daarnaast een 6TB-versie uit van de WD_Black P10 Game Drive, die met zijn uiterlijk vooral gericht is op gamers. WD brengt tot slot nog een nieuwe versie uit van de G-Drive ArmorATD onder de SanDisk-naam, die bedoeld is voor gebruikers die de schijf onderweg meenemen en die voorzien is van een rugged behuizing die meer schokken kan absorberen.

Het is voor het eerst in bijna vijf jaar dat WD nieuwe varianten met meer opslagcapaciteit in de My Passport-lijn uitbrengt. In 2019 kwam het bedrijf voor het laatst met een upgrade; toen kwamen er My Passport-hdd's met 5TB aan opslag uit.